Covid: Milano sceglie il picnic e anticipa Pasquetta (Di domenica 14 marzo 2021) E' una Milano singolare - fra quartieri in apparenza semideserti e aree green ben più affollate - quella di oggi quando alla mezzanotte si passerà da arancione rafforzato alla zona rossa con i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 marzo 2021) E' unasingolare - fra quartieri in apparenza semideserti e aree green ben più affollate - quella di oggi quando alla mezzanotte si passerà da arancione rafforzato alla zona rossa con i ...

E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - Covid, morto a Milano il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni, nipote di Luchino Visconti - Covid, ancora assembramenti illegali: in 250 a un rave party sulle alture di Genova, a Milano in 27 a una festa di… - Covid, in Lombardia 4.334 nuovi casi su 45.013 tamponi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Covid Lombardia, 4.334 nuovi contagi e 61 morti: 14 marzo La città con un aumento maggiore di nuovi casi è stata Milano, dove se ne contano 1.231 da ieri, seguita da Brescia con 1.048, Monza e Brianza a 517 e Mantova a 286.

Covid:in Lombardia oltre 700 ricoverati in terapia intensiva In Lombardia sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid in terapia intensiva, esattamente 714, ovvero 20 più di ieri. Resta quasi invariato invece il ... una percentuale quindi del 9,6%, Milano con ...

Covid Milano: come proteggere chi rischia? Può bastare una telefonata. Zangrillo: «Medici di base assenti» Corriere Milano Broadway, gli attori pronti a riaccendere le luci dei teatri: «Torneremo» Speriamo che anche i teatri italiani, nella stessa situazione, possano fare altrettanto. Anche a Milano, come si vede in queste foto, i lavoratori delo spettacolo protestano e sperano di poter tornare ...

Covid, oltre 3mila ricoveri in terapia intensiva: +100 Milano, 14 mar. (LaPresse) - Sono 3.082 i ricoverati positivi al Covid-19 nelle terapie intensive da Nord a Sud. Il dato è in netto aumento rispetto a ieri: ...

