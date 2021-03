Covid, in Campania 2.449 nuovi casi. Indice di contagio al 10,9%. I ricoveri in terapia intensiva aumentano (+11) (Di domenica 14 marzo 2021) Covid, in Campania 2.449 casi e 29 decessi Napoli, 14 mar. (LaPresse) – Sono 2.449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici e 618 sintomatici, a fronte di 22.326 processati(di cui 3.727 antigenici).Lo comunica l’Unità di crisi dell Regione Campania.Sono 1.557 i guariti e 29 le vittime di cui 26 decedute nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 161 i posti letto di terapia intensiva occupati, 11 più di ieri (656 il totale di quelli disponibili); 1.529 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021), in2.449e 29 decessi Napoli, 14 mar. (LaPresse) – Sono 2.449 (di cui 323identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici e 618 sintomatici, a fronte di 22.326 processati(di cui 3.727 antigenici).Lo comunica l’Unità di crisi dell Regione.Sono 1.557 i guariti e 29 le vittime di cui 26 decedute nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 161 i posti letto dioccupati, 11 più di ieri (656 il totale di quelli disponibili); 1.529 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

