Brian Yuzna | “Faccio film per vivere Se un film vale il pubblico va a vederlo | altrimenti è un hobby”

(Di domenica 14 marzo 2021) Artigiano dell'horror, amante della fantascienza e deidi mostri,si racconta nel corso di un incontro virtuale al Noir in Festival 2021. Nato nelle Filippine, cresciuto tra Panama, Nicaragua e Portorico prima di fare ritorno negli USA da adolescente,è uno di quei pionieri del cinema indipendente capaci di creare un marchio di fabbrica con pochi soldi e tanta creatività. E pensare che l'autore di titoli come Society, Re-Animator, The Dentist e Necronomicon ha iniziato a fare cinema dopo i 30 anni, quando aveva già messo su famiglia. Per altro la moglie e i quattro figli sono comparsi spesso nelle sue opere totalmente artigianali. "Non ho mai studiato cinema. Ho imparato andando per tentativi, guardando ie le persone" …