Autovettura in fiamme, paura a Sant'Angelo a Scala

Tempo di lettura: < 1 minuto

Durante la mattinata di oggi 14 marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Sant'Angelo A Scala, in via Nazionale, per un incendio che ha interessato un'Autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l'area. La donna alla guida, per lo spavento ha avvertito un malore, ed i Vigili del Fuoco le hanno prestato soccorso in attesa dei sanitari del 118 che l'hanno visitata sul posto.

Ultime Notizie dalla rete : Autovettura fiamme Avella - Auto in fiamme vicino al campo sportivo, l'incendio è di natura dolosa di probabile natura dolosa l'incendio di una Volkswagen Golf, divampato questa notte a Quadrelle. Le fiamme hanno completamente distrutto l'autovettura, parcheggiata in Via Fusaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ...

Quadrelle, auto in fiamme nella notte: pista dolosa per le indagini ... i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Quadrelle in via Fusaro, nei pressi del campo sportivo, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il ...

Autovettura in fiamme, paura a Sant'Angelo a Scala anteprima24.it Autovettura in fiamme, paura a Sant’Angelo a Scala Durante la mattinata di oggi 14 marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Sant’Angelo A Scala, in via Nazionale, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme ...

Incendio di auto a catena nel centro storico, danneggiata anche tubatura del gas: paura a Torre Annunziata Incendio a catena nel cuore del centro storico di Torre Annunziata. Nella notte tra sabato e domenica hanno preso fuoco ben sei autovetture. Un incendio verificatosi alle 2.40 circa, in via Gioacchino ...

