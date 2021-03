WandaVision | la showrunner parla delle teorie dei fan sugli X-Men

(Di sabato 13 marzo 2021) Jac Schaeffer, ladi, ha commentato ledei fanX-Men e sul ruolo di Evan Peters nella miniserie Marvel. Jac Schaeffer, ladi, ha commentato ledei fanX-Men e sul ruolo di Evan Peters nella miniserie. Questo è accaduto durante una conversazione con Variety alla quale lei ha preso parte insieme alla protagonista Elizabeth Olsen. A domanda diretta sulla teoria che ha accompagnato l'apparizione di Peters nello show - ossia che fosse il Quicksilver dell'universo cinematografico degli X-Men, dato che nella Fase Quattro si parlerà anche del Multiverso - Schaeffer ha risposto così: "Non me lo sarei mai aspettato... Non so, forse Mary Livanos la produttrice principale della miniserie, n.d.r ...

Quando però il sito ha chiesto allose il team diabbia mai contattato il team di Cumberbatch per realizzare un cameo, Schaeffer ha glissato, ammettendo: 'Non posso parlare di ...La creatrice,e produttrice esecutiva di, Jac Schaeffer , ha spiegato perché un particolare personaggio, di cui tanti fan avevano parlato, non era mai stato incluso nei piani dello show fin ...Dopo il finale di WandaVision, insieme alle domande emerse per il futuro, molti fan si chiedono se anche per questo prossimo show, ci saranno proposte per il futuro. I creatori di WandaVision, però, ...Le teorie dei fan di WandaVision hanno fatto il giro del Mondo, e molte di esse si sono rivelate false o semplicemente coincidenze non programmate. Una delle ...