Uomini e Donne, incidente in studio per Gemma Galgani: è successo nell’ultima registrazione (Di sabato 13 marzo 2021) della trasmissione di Canale 5. Proseguono le avventure dei troni più famosi della tv. Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani, che da anni seguono le vicende amorose nate nello studio di Canale 5. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 marzo 2021) della trasmissione di Canale 5. Proseguono le avventure dei troni più famosi della tv. Quello conè ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani, che da anni seguono le vicende amorose nate nellodi Canale 5. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - onvlysofi : RT @Indigo__Moon__: Vorrei dire che a lezione ho scoperto che qui in Finlandia c'è un'isola privata solo per le donne, dove è vietato l'acc… - giuseiipoesia : RT @ForGiugiulola: A Uomini e Donne parte “ non avere paura “ ed io penso a loro: #Amici20 #Sangiulia ???? -