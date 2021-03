Torino, i convocati di Nicola per l’Inter (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro l’Inter. Out Nkoulou, Singo e lo squalificato Rincon. Ecco la lista completa: Portieri: Milinkovic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico delDavideha diramato la lista deiper il match di domani contro. Out Nkoulou, Singo e lo squalificato Rincon. Ecco la lista completa: Portieri: Milinkovic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

