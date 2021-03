Roma, chiuse via del Corso e Fontana di Trevi: folla in Centro (Di sabato 13 marzo 2021) La diventa off - limits. La polizia ha chiuso l'accesso al monumento per assembramenti. Nell'ultimo sabato di zona gialla (prima di entrare da lunedì in zona rossa), il Centro storico è stato preso d'... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) La diventa off - limits. La polizia ha chiuso l'accesso al monumento per assembramenti. Nell'ultimo sabato di zona gialla (prima di entrare da lunedì in zona rossa), ilstorico è stato preso d'...

Roma, folla e assembramenti: chiuse Fontana di Trevi e via del Corso Interventi anche sul litorale di Ostia Troppa gente in strada, scattano le chiusure a Roma. Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli rafforzati in questo weekend per verificare i possibili assembramenti e il rispetto delle normative anti contagio. A partire dalle ore 15 circa le pattuglie del I Gruppo ...

Roma, chiuse via del Corso e Fontana di Trevi: folla in Centro La Fontana di Trevi diventa off-limits. La polizia ha chiuso l'accesso al monumento per assembramenti. Nell'ultimo sabato di zona gialla (prima di entrare da lunedì in zona ...

