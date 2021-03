Radiohead, The Bends e la virata verso l’infinito | Memories (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo ancora troppo severi quando parliamo di Pablo Honey, e dobbiamo ammettere che severo è stato il contesto storico in cui quei 5 sbarbi dell’Oxfordshire tentavano di collocarsi almeno dal 1985. The Bends dei Radiohead è quel punto di rottura che fa grande ogni artista, e il primo quinquennio degli anni ’90 è saturo di roba (e robaccia) nuova. C’è il grunge, Kurt Cobain è appena morto, c’è l’ondata funk rock, c’è il punk melodico e c’è il brit pop che fa mobbing su ogni realtà che arriva dal Regno Unito. Una scena, quella britannica, che probabilmente è fossilizzata nei canoni estetici dei Beatles, dei Queen, dei Sex Pistols, del post punk e inevitabilmente del brit pop. Nel 1994 gli Oasis hanno lanciato Definitely Maybe e i Radiohead hanno tentato l’approccio un anno prima con Pablo Honey. Il Regno Unito probabilmente non è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo ancora troppo severi quando parliamo di Pablo Honey, e dobbiamo ammettere che severo è stato il contesto storico in cui quei 5 sbarbi dell’Oxfordshire tentavano di collocarsi almeno dal 1985. Thedeiè quel punto di rottura che fa grande ogni artista, e il primo quinquennio degli anni ’90 è saturo di roba (e robaccia) nuova. C’è il grunge, Kurt Cobain è appena morto, c’è l’ondata funk rock, c’è il punk melodico e c’è il brit pop che fa mobbing su ogni realtà che arriva dal Regno Unito. Una scena, quella britannica, che probabilmente è fossilizzata nei canoni estetici dei Beatles, dei Queen, dei Sex Pistols, del post punk e inevitabilmente del brit pop. Nel 1994 gli Oasis hanno lanciato Definitely Maybe e ihanno tentato l’approccio un anno prima con Pablo Honey. Il Regno Unito probabilmente non è ...

