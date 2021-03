Pasqua come Natale, il lockdown è servito. Firmato il decreto con le nuove restrizioni in vigore fino al 6 aprile. Con la chiusura delle scuole previsti congedi retribuiti e voucher (Di sabato 13 marzo 2021) Davanti al peggioramento della situazione sanitaria a causa della pandemia, con la curva del Covid che continua a impennarsi, il Governo ieri ha disposto ulteriori restrizioni. Un giro di vite che ha trovato d’accordo tutte le forze che sostengono l’esecutivo di Mario Draghi. Il Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso premier e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus. Battendo sulla piaga delle varianti e in vista delle festività Pasquali, con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, sono state così stabilite appunto ulteriori restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Davanti al peggioramento della situazione sanitaria a causa della pandemia, con la curva del Covid che continua a impennarsi, il Governo ieri ha disposto ulteriori. Un giro di vite che ha trovato d’accordo tutte le forze che sostengono l’esecutivo di Mario Draghi. Il Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso premier e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus. Battendo sulla piagavarianti e in vistafestivitàli, con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, sono state così stabilite appunto ulterioriper il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 ...

