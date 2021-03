Luca Lombardo 'Poubelle' diventa videogioco (Di sabato 13 marzo 2021) Luca Lombardo, trasformista napoletano sulle orme del 'mito' Arturo Brachetti, diventa un videogioco. Dopo aver coronato il sogno di portare il personaggio dei suoi spettacoli, Poubelle, a Sanremo, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 marzo 2021), trasformista napoletano sulle orme del 'mito' Arturo Brachetti,un. Dopo aver coronato il sogno di portare il personaggio dei suoi spettacoli,, a Sanremo, ...

Advertising

Luca_Pelosi : @PatCacciari @LDeSantis2 Nicolas Lombardo, Giosuè Stucchi. - prestigiazione : Luca Lombardo in Diretta LIVE per il Festival di San Marino - luca_petitto : @France__skaa @skaski4 @SkyTG24 Però solo Salvini decanta il modello lombardo,Bertolaso, Moratti e compagnia bella. - luca_petitto : @matteosalvinimi Modello lombardo? ?? - MagicaGilly : RT @GaiaElisaRossi: Luca Lombardo ci racconta la sua esperienza a Sanremo su Stars Of Magic. La magia nel tempio della musica italiana. Mar… -