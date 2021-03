ll Pd torni casa comune | a Letta serve l’impegno di tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) L’Assemblea nazionale delle prossime ore segna un passaggio delicato per il Pd. Niente unanimismo di facciata, ma parole di verità, così Enricosi presenterà ai delegati: mi pare un avvio coraggioso e positivo. Non sono tra quelle e quelli che si stupiscono della difficoltà in corso. Dal 2018 si sono succedute scelte tutte molto complicate: la sconfitta alle ultime elezioni politiche e la decisione dell’opposizione al governo più di destra dell’era repubblicana, il Conte I; l’ingresso poi nel Conte bis per evitare i pieni poteri a Salvini e infine, dopo un anno incredibilmente drammatico per il Paese, il sostegno all’Esecutivo Draghi, in una maggioranza che comprende anche la Lega. Un partito si forgia nel fuoco delle scelte concrete, si sa, e questi tre anni hanno presentato anoi tanti bivi decisivi, da imboccare peraltro senza mappe ...