LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: 2’35” di vantaggio per i tredici fuggitivi quando mancano 65 chilometri al traguardo (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Clima mite oggi sulla gara, ci sono ben 18°. 13.08 A 67 chilometri dal traguardo, il vantaggio dei fuggitivi resta stabilie attorno ai 2’35”. Ora i corridori stanno affrontando una lunga discesa. 13.05 Solo l’Astana, tra le squadre che hanno degli uomini in top-5, ha un corridore in fuga. La Jumbo-Visma, dunque, rischia di trovare alleati per strada. 13.01 Il gruppo di testa ha scollinato il Côte de Saint-Antonin, il loro vantaggio sale a 2’30”. 12.57 Non manca molto ai fuggitivi per raggiungere la terza vetta di giornata. 12.54. Ora il vantaggio della fuga sta crescendo, ha toccato i 2’15”. Cattaneo è maglia gialla virtuale. 12.50 Mattia Cattaneo, Sam Bennett ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Clima mite oggi sulla gara, ci sono ben 18°. 13.08 A 67dal, ildeiresta stabilie attorno ai”. Ora i corridori stanno affrontando una lunga discesa. 13.05 Solo l’Astana, tra le squadre che hanno degli uomini in top-5, ha un corridore in fuga. La Jumbo-Visma, dunque, rischia di trovare alleati per strada. 13.01 Il gruppo di testa ha scollinato il Côte de Saint-Antonin, il lorosale a 2’30”. 12.57 Non manca molto aiper raggiungere la terza vetta di giornata. 12.54. Ora ildella fuga sta crescendo, ha toccato i 2’15”. Cattaneo è maglia gialla virtuale. 12.50 Mattia Cattaneo, Sam Bennett ...

Advertising

infoitsport : LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: ultima chance per cambiare la generale - cyclingoo : ?? DIRETTA Parigi-Nizza, Settima Tappa LIVE / By @spaziociclismo - RSIsport : 14h30 ????? Parigi-Nizza, 7a tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Settima tappa in DIRETTA: arrivo in salita a La Colmiane! - #Parigi-Nizza #Settima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: Roglic il sigillo del padrone. “Non mi aspettavo di vincere anche oggi” -… -