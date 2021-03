Le Iene, il video dello scherzo a Elodie, sua sorella è incinta? (Di sabato 13 marzo 2021) Le Iene Show il video dello scherzo a Elodie, sua sorella le fa credere di essere incinta e di aver tradito la sua fidanzata (video) Nella puntata di venerdì 12 marzo 2021 de Le Iene Show, condotta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, è stato ritrasmesso lo scherzo alla cantante Elodie, ex di Amici, e che di recente abbiamo visto sul palco della settantunesima edizione di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice. Elodie si trovava a Roma per girare un video e va a trovare la sorella. In casa da lei trova un personal trainer che è appena uscito dalla doccia. Sua sorella Fei dice che la stava aiutando a tenersi in forma, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021) LeShow il, suale fa credere di esseree di aver tradito la sua fidanzata () Nella puntata di venerdì 12 marzo 2021 de LeShow, condotta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, è stato ritrasmesso loalla cantante, ex di Amici, e che di recente abbiamo visto sul palco della settantunesima edizione di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice.si trovava a Roma per girare une va a trovare la. In casa da lei trova un personal trainer che è appena uscito dalla doccia. SuaFei dice che la stava aiutando a tenersi in forma, ...

Advertising

redazioneiene : 'Mi ero già visto a San Vittore'. @TommasoZorzi si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta den… - redazioneiene : Nel centro vaccinale più importante della Toscana ci sarebbero alcuni 'furbetti': dosi del vaccino ad amici e paren… - MediasetPlay : Un grande ciao da Le Iene, Tommaso... ?? #GFVIP - dododifiaba1966 : RT @FrancoRomanini1: PER NON DIMENTICARE. Un giorno ce ne renderà conto. Non ho fretta. Attendo pazientemente. Renzi d'Arabia: la Cia accu… - monika_mazurek : RT @redazioneiene: Nel centro vaccinale più importante della Toscana ci sarebbero alcuni 'furbetti': dosi del vaccino ad amici e parenti, a… -