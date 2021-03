L' Arecibo che verrà

(Di sabato 13 marzo 2021) A 3 mesi dal collasso del radiotelescopio, mentre sono in corso i lavori di bonifica del sito, appare una proposta di massima per sostituirlo con uno strumento radicalmente nuovo e competitivo.

Avevamo scritto solamente pochi giorni fa delle immagini satellitarimostrano lo smantellamento del radiotelescopio dia Porto Rico. In un nuovo documento ufficiale sono emerse alcune nuove informazioni riguardanti i costi dell'operazione mentre si cerca di ..."Le indagini preliminari hanno rivelatoc'era un errore di fabbricazione in quei cavi in ... Il radiotelescopio di, oltre al contributo scientifico, è legato al mondo della fantascienza. ...Ne abbiamo scritto solo pochi giorni fa Immagini satellitari mostrando lo smontaggio del Radiotelescopio di Arecibo a Porto Rico. In un nuovo documento ...Un nuovo documento dell'NSF (National Science Foundation) mette in chiaro che smantellare e rimuovere i detriti del radiotelescopio di Arecibo, collassato a Dicembre 2020, potrebbe costare fino a 50 m ...