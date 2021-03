Incendio ad Azzano San Paolo | in azione tre squadre dei vigili del fuoco

(Di sabato 13 marzo 2021) Ideldel distaccamento di Dalmine, una squadra della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio sono intervenuti nella sera di sabato 13 marzo, alle 20.40, per undel gruppo di continuità di una ditta adSanin via Stezzano. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’e difficile è la stima dei danni. Le tredeidel, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Azzano

BergamoNews

I due fatti in un paese sostanzialmente tranquillo come Castel d'provocarono lo sconcerto. ... La notte del 18 dicembre, sette giorni dopo l'delle auto della polizia locale, uno dei ...I due fatti in un paese sostanzialmente tranquillo come Castel d'provocarono lo sconcerto. ... La notte del 18 dicembre, sette giorni dopo l'delle auto della polizia locale, uno dei ...Azzano Decimo Il vicesindaco di Azzano Decimo con delega alle opere pubbliche, Lorella Stefanutto, fa il punto sugli interventi al via nel 2021. L’elenco comprende l’ampliamento del magazzino con real ...