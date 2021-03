Il “Re del liscio” Raoul Casadei è morto al Bufalini di Cesena (Di sabato 13 marzo 2021) All’ospedale Bufalini di Cesena è morto per complicanze legate al Covid Raoul Casadei: il “Re del liscio” ha fatto ballare, mano nella mano, coppie di mezzo mondo Era ricoverato per Covid dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non ce l’ha fatta. Il ‘re del liscio’ Raoul Casadei è morto questa mattina. Un uomo che incarnava un territorio,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 marzo 2021) All’ospedalediper complicanze legate al Covid: il “Re del” ha fatto ballare, mano nella mano, coppie di mezzo mondo Era ricoverato per Covid dal 2 marzo all’ospedaledi, ma non ce l’ha fatta. Il ‘re delquesta mattina. Un uomo che incarnava un territorio,… L'articolo Corriere Nazionale.

