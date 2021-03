Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini | un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione del Covid E molte gaffe

(Di sabato 13 marzo 2021)dell’ospedale didi Giulio Gra. Dinutili mascherine-plino al flop delle vaccinazioni antinfluenzali. Chi vive inha trascorso l’delaccompagnato da una costante: l’inesorabile quanto inaspettata successione di passi falsi che hinceppato in continuazione ladell’emergenza. Fino al caos in cui si perde chiunque cerchi di ricevere un vaccino contro il. Anziani avvisati all’ultimo e mandati a 40 chilometri di distanza per ricevere l’agognata dose, buchi nel sistema che consentono di prenotare anche a chi non ne ha diritto, appuntamenti assegnati ...

fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - amaryllide1 : RT @fattoquotidiano: Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione del… - GPlini : RT @fattoquotidiano: Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione del… - soniabetz1 : RT @fattoquotidiano: Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione del… - twMec : RT @fattoquotidiano: Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla mancata

Il Fatto Quotidiano

Laapprovazione del bilancio interessa poco a chi è costretto in sedia a rotelle. Sembrerebbe, dalle sue parole, eesiguità del costo della riparazione, che il pulmino sia stato ...Di più: il tedesco ha deliberato ladistribuzione del dividendo a favore dello stato ... acquista titoli di stato sin dal 2015 per ottemperare alle misure deciseBCE (QE e PEPP), si ...Stanotte alle 4 quarto giorno di regate tra Luna Rossa e New Zealand. Gilberto Nobili, grinder e operations manager del team italiano, ci racconta abitudini, rituali e segreti della giornata tipo di u ...Rugby Italia Sei Nazioni in diretta: oggi all’Olimpico deserto sfida fra azzurri e Galles per il 4° turno del Sei Nazioni. Disastro Quattro mete sul ...