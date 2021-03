Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino | Petra Vlhova allunga ulteriormente su Lara Gut-Behrami

Advertising

DiscoveryAlps : Odermatt vince il gigante odierno e riapre la corsa per la Coppa del mondo generale e di specialità: - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo slalom gigante #KranjskaGora 1 ???? #Odermatt 2 ???? #Meillard 3 ???? #Brennsteiner 15 ????… - sportface2016 : #Scialpino, classifica Coppa del Mondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo gigante #KranjskaGora 13 marzo - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino : Coppa del Mondo 2 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - sciclubguastall : Parte 2 ??? Classifica della Coppa Italia aggiornata dopo il SuperG di Venerdì 12 Marzo ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa

Lo svizzero è stato autore di una prova magistrale, da fenomeno assoluto, che stravolge ladelladel Mondo di specialità, la quale si deciderà nell'ultima corsa di Gigante . Odermatt ...Inpoi ci sono Riccardo Tonetti, 19 o in 2'25"49, e Giovanni Borsotti 27 o (2'16"15). ...per smaltire dolori alla schiena per un colpo della strega - che potrebbe aggiudicarsi ladel ...Solo 8/a, invece, la slovacca Petra Vhlova (1'50"64): dopo un erroraccio nella prima manche, chiusa in 27/a posizione, ha poi recuperato ben 19 posti, racimolando comunque punti preziosi nella ...Nella prima manche non si è qualificata Martina Peterlini che così ha perso il visto per le Finali di coppa essendo lei ora 30/a nella classifica WCSL. Una trasferta svedese che dunque non ha ...