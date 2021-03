Cerro Maggiore, il centro commerciale “Move In” diventa un hub vaccinale (Di sabato 13 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il centro commerciale “Move In” di Cerro Maggiore, che è anche sede di un multisala della catena “The Space”, cambia volto temporaneamente e verrà riconvertito in un hub vaccinale. Si tratta al momento della prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è da escludere assolutamente la possibilità che nelle tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 13 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IlIn” di, che è anche sede di un multisala della catena “The Space”, cambia volto temporaneamente e verrà riconvertito in un hub. Si tratta al momento della prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è da escludere assolutamente la possibilità che nelle tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

