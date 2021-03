Causio difende Cristiano Ronaldo | “Non lo si può mettere in croce per aver sbagliato due partite”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) L’ex centrocampista della Juventus, Franco, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha difesodopo le dure critiche ricevute per la brutta prestazione in Champions League contro il Porto: “È un esempio da seguire per tutti i giovani e i ragazzi, per i nuovi che sono arrivati o arriveranno in bianconero. Lo è per quello che ha fatto in carriera e per quello che continua a fare. Non lo si puòinperdue: è successo ama anche a tanti altri campioni, indecisive. In un mix di giovani ed esperti può essere un trascinatore. Non so quali siano i piani della società, ma credo chevalga ancora tutti ...