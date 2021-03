America's Cup, tra Luna Rossa e i neozelandesi clima da Formula 1 (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Se le imbarcazioni di Luna Rossa e Team New Zealand sono le Formula Uno del mare, le due regate della terza giornata sono state l'equivalente del Gran Premio di Montecarlo, dove vince chi parte meglio e i sorpassi sono rari. È stato così nello specchio di mare del Golfo di Hauraki, davanti a Auckland, dove i campioni in carica neozelandesi non pensavano di ritrovarsi a inseguire. Il risultato di parità, 3-3, dopo l'ennesima giornata in cui gli equipaggi si sono divisi le regate, è maturato alla partenza. Luna Rossa ha fatto un capolavoro nella prima sfida, Team Zealand è stata perfetta nella seconda. Nella prima, l'Italia ha preso d'infilata gli avversari, e conquistato subito un vantaggio netto sull'ordine dei trecento metri. Il vento leggero, sugli 8 nodi di media, ha ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Se le imbarcazioni die Team New Zealand sono leUno del mare, le due regate della terza giornata sono state l'equivalente del Gran Premio di Montecarlo, dove vince chi parte meglio e i sorpassi sono rari. È stato così nello specchio di mare del Golfo di Hauraki, davanti a Auckland, dove i campioni in caricanon pensavano di ritrovarsi a inseguire. Il risultato di parità, 3-3, dopo l'ennesima giornata in cui gli equipaggi si sono divisi le regate, è maturato alla partenza.ha fatto un capolavoro nella prima sfida, Team Zealand è stata perfetta nella seconda. Nella prima, l'Italia ha preso d'infilata gli avversari, e conquistato subito un vantaggio netto sull'ordine dei trecento metri. Il vento leggero, sugli 8 nodi di media, ha ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Veladuepuntozer : America’s Cup, Cino Ricci: “Se va avanti così, Luna Rossa vince la coppa” - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: No, non è un altro mondo, è Auckland. I casi di #COVID19 sono quasi 0, i tifosi possono godersi l' #AmericasCup ?????? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : America s Cup America's Cup, tra Luna Rossa e i neozelandesi clima da Formula 1 America's Cup, tra Luna Rossa e i neozelandesi clima da Formula ...

La rivelazione dopo la regata di Luna Rossa: "New Zeland deve avere paura..." Luna Rossa e New Zeland stanno dando spettacolo nella finale di America's Cup e la situazione attuale dopo sei regate è di parità: 3 - 3. L'imbarcazione italiana sta dando filo da torcere ai Kiwi che sulla carta e non solo partivano da grandi favoriti in questa ...

App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay , tra Luna Rossa e i neozelandesi clima da Formula ...Luna Rossa e New Zeland stanno dando spettacolo nella finale die la situazione attuale dopo sei regate è di parità: 3 - 3. L'imbarcazione italiana sta dando filo da torcere ai Kiwi che sulla carta e non solo partivano da grandi favoriti in questa ...