Amanda Lear: "A Sanremo dovevo duettare io coi Maneskin ma non avevano soldi", "La D'Urso è sicuramente una brava elettricista" (Di sabato 13 marzo 2021) Stando ad Amanda Lear, al Festival di Sanremo 2021 durante la serata delle cover, i Maneskin non avrebbero dovuto duettare con il loro mentore di X Factor Manuel Agnelli, ma proprio con lei. Agnelli sarebbe stato il loro piano B a basso: Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su Amandoti. Solo che non c'erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto. Peccato che, in generale, mancassero le belle canzoni: sembrava una sfilata di moda, tutto troppo fashion: solo look, pettinatura, vestiti... Achille Lauro non lo amo molto, mi sa tutto già di visto e stravisto. Orietta, ...

