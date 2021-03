Torino, odio social contro vigili non è reato: prosciolte 73 persone (Di venerdì 12 marzo 2021) Le persone coinvolte avevano lasciato messaggi contro gli agenti municipali commentando il post di un avvocato che si era detto vittima di un'ingiustizia Leggi su rainews (Di venerdì 12 marzo 2021) Lecoinvolte avevano lasciato messaggigli agenti municipali commentando il post di un avvocato che si era detto vittima di un'ingiustizia

Advertising

SkyTG24 : Torino, odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 - UnioneSarda : #Torino - L'odio social contro i #vigili non è reato, prosciolte 73 persone - joshmeda : RT @SkyTG24: Torino, odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 - Marilen97832318 : RT @SkyTG24: Torino, odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 - DavideTheGr8 : RT @SkyTG24: Torino, odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 -