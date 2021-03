Tirreno-Adriatico 2021: le pagelle di oggi. Van der Poel trionfa in scioltezza, la Deceuninck tarda nella rimonta (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel terzetto d’oro formato da Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Mathieu van der Poel, mancava soltanto quest’ultimo a trionfare sulle strade della Tirreno-Adriatico 2021. E dopo la beffa di ieri e il pugno sul manubrio al traguardo, si è subito vendicato con uno scatto secco sul traguardo di Gualdo Tadino e una vittoria a braccia conserte, in totale scioltezza. Sempre presente il leader della corsa Wout van Aert, secondo al traguardo. Buona la tattica iniziale della Deceuninck-Quick Step, che poi sbaglia sul più bello. Bocciata la Ineos Grenadiers, che per un rallentamento nel finale lascia indietro tutte le punte della formazione, in primis Bernal. pagelle TERZA TAPPA Tirreno-Adriatico 2021 Mathieu ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel terzetto d’oro formato da Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Mathieu van der, mancava soltanto quest’ultimo are sulle strade della. E dopo la beffa di ieri e il pugno sul manubrio al traguardo, si è subito vendicato con uno scatto secco sul traguardo di Gualdo Tadino e una vittoria a braccia conserte, in totale. Sempre presente il leader della corsa Wout van Aert, secondo al traguardo. Buona la tattica iniziale della-Quick Step, che poi sbaglia sul più bello. Bocciata la Ineos Grenadiers, che per un rallentamento nel finale lascia indietro tutte le punte della formazione, in primis Bernal.TERZA TAPPAMathieu ...

