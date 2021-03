Tecnica MotoGP: il parafango speciale della Yamaha (Di venerdì 12 marzo 2021) Il congelamento regolamentare non ha fermato lo sviluppo della Tecnica in MotoGP. Nei test in Qatar i costruttori stanno lavorando sulle carene, una delle poche zone in cui si può fare delle evoluzioni interessanti. Yamaha nella giornata di ieri ha introdotto una soluzione che ha suscitato curiosità nel paddock, sia per originalità del design che per la sua funzionalità. Sulle M1 numero 20 di Fabio Quartararo, e sulla 46 di Valentino Rossi, si è visto un parafango dallo stile decisamente unico. Invece di essere “aderente” alla ruota anteriore, il pezzo ha una forma “a cielo aperto”, senza sporgere dalla ruota (cosa vietata dal regolamento). Ma a che serve questo coso dalla forma così strana? Test Qatar, day 4: la resurrezione della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Il congelamento regolamentare non ha fermato lo sviluppoin. Nei test in Qatar i costruttori stanno lavorando sulle carene, una delle poche zone in cui si può fare delle evoluzioni interessanti.nella giornata di ieri ha introdotto una soluzione che ha suscitato curiosità nel paddock, sia per originalità del design che per la sua funzionalità. Sulle M1 numero 20 di Fabio Quartararo, e sulla 46 di Valentino Rossi, si è visto undallo stile decisamente unico. Invece di essere “aderente” alla ruota anteriore, il pezzo ha una forma “a cielo aperto”, senza sporgere dalla ruota (cosa vietata dal regolamento). Ma a che serve questo coso dalla forma così strana? Test Qatar, day 4: la resurrezione...

