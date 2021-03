Serie A, la Asl ferma il Torino, la Lega non rinvia la partita. Per il Giudice Sportivo si deve giocare (Di venerdì 12 marzo 2021) Serie A, Lazio-Torino per il Giudice Sportivo si deve giocare: i granata non sono per la Capitale per causa di forza maggiore. ROMA – Lazio-Torino si è trasformata in una nuova Juve-Napoli anche se con decisioni diverse.: la Asl infatti ha fermato i granata per i diversi casi di contagio registrati nel gruppo, mentre la Lega non ha disposto il rinvio della partita. Nessuna sconfitta a tavolino, però, con il Giudice Sportivo che ha dato ragione ai granata. Lazio-Torino e l’emergenza coronavirus La dinamica è già nota ma nonostante il precedente di spicco il mondo del calcio non si è adeguato e non si è fatto trovare pronto. Su indicazione della Asl, il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)A, Lazio-per ilsi: i granata non sono per la Capitale per causa di forza maggiore. ROMA – Lazio-si è trasformata in una nuova Juve-Napoli anche se con decisioni diverse.: la Asl infatti hato i granata per i diversi casi di contagio registrati nel gruppo, mentre lanon ha disposto il rinvio della. Nessuna sconfitta a tavolino, però, con ilche ha dato ragione ai granata. Lazio-e l’emergenza coronavirus La dinamica è già nota ma nonostante il precedente di spicco il mondo del calcio non si è adeguato e non si è fatto trovare pronto. Su indicazione della Asl, il ...

