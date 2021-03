Sergio Ramos: “Non avrei ceduto Cristiano Ronaldo, lui e il Real Madrid ci hanno perso” (Di venerdì 12 marzo 2021) La caduta degli dei in Champions League in questa stagione. Fuori Lionel Messi e anche Cristiano Ronaldo, infatti il Barcellona e la Juventus sono fuori dai quarti di finale. Sia l'argentino che il portoghese potrebbero lasciare i rispettivi club a fine stagione. CR7 potrebbe anche fare ritorno a Madrid e l'ex compagno di squadra Sergio Ramos che con l'attaccante della Juve ha vinto tutto al Real oggi si è rammaricato per la partenza nel 2018 del numero 7 bianconero: "Ci ha perso Cris e ci ha perso il Madrid. Io non l’avrei lasciato partire perché è uno dei migliori e ci avrebbe aiutato a vincere". Il difensore dei Blancos ha sottolineato il suo rammarico nel corso di un’intervista con lo streamer spagnolo Ibai Llanos. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) La caduta degli dei in Champions League in questa stagione. Fuori Lionel Messi e anche, infatti il Barcellona e la Juventus sono fuori dai quarti di finale. Sia l'argentino che il portoghese potrebbero lasciare i rispettivi club a fine stagione. CR7 potrebbe anche fare ritorno ae l'ex compagno di squadrache con l'attaccante della Juve ha vinto tutto aloggi si è rammaricato per la partenza nel 2018 del numero 7 bianconero: "Ci haCris e ci hail. Io non l’lasciato partire perché è uno dei migliori e ci avrebbe aiutato a vincere". Il difensore dei Blancos ha sottolineato il suo rammarico nel corso di un’intervista con lo streamer spagnolo Ibai Llanos. ...

Advertising

SkySport : Sergio Ramos: 'Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Ci hanno perso entrambi' - Ronaldo_VTX : Messi e Sergio Ramos no PSG anota ai - ItaSportPress : Sergio Ramos: 'Non avrei ceduto Cristiano Ronaldo, lui e il Real Madrid ci hanno perso' - - cmontito : - SUMA OTRA ESTRELLA? - SUMA OTRA ESTRELLA... DALEEEE BOOOOOO DALEEEEE BOOOOOO!! - Gardenia11_1 : RT @MilanLiveIT: Sergio #Ramos ha rilasciato una lunga dichiarazione su Zlatan #Ibrahimovic, lasciando trapelare tutta la sua stima e ammir… -