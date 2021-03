Sala: "Nel Pd troppe correnti, aderisco ai Verdi europei" (Di venerdì 12 marzo 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso: “aderisco ai Verdi europei”. In un’intervista a Repubblica spiega: “La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e come sindaco sono sempre più convinto che il miglioramento delle politiche pubbliche parta dalle strategie di sviluppo delle città. E miglioramento per me significa puntare con coraggio e decisione su sviluppo sostenibile e avanguardia ambientale”. Interpellato sulle vicende dem, per Sala il Pd sta pagando la “scelta di dare troppo spazio, da troppi anni, alle correnti”. “Per me aderire ai Verdi europei significa, prima di tutto, fare meglio il sindaco di Milano. E rendere Milano una città sempre più protagonista nello scenario internazionale”, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Il sindaco di Milano Beppeha deciso: “ai”. In un’intervista a Repubblica spiega: “La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e come sindaco sono sempre più convinto che il miglioramento delle politiche pubbliche parta dalle strategie di sviluppo delle città. E miglioramento per me significa puntare con coraggio e decisione su sviluppo sostenibile e avanguardia ambientale”. Interpellato sulle vicende dem, peril Pd sta pagando la “scelta di dare troppo spazio, da troppi anni, alle”. “Per me aderire aisignifica, prima di tutto, fare meglio il sindaco di Milano. E rendere Milano una città sempre più protagonista nello scenario internazionale”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sala Nel Milano: Sala, 'aderisco ai Verdi europei' (2) ...Sala spiega che 'essere ecologisti è investire nella mobilità pubblica e in quella leggera. Inquinare di meno è un dovere. Il modello della city piena di macchine è vecchio, non lo fa più nessuno nel ...

