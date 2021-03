Rimini | gaming online | portale multilingue e mappe interattive per rilanciare il turismo

(Di venerdì 12 marzo 2021) RIMINI – Un gaming online per scoprire i tanti volti della Rimini turistica, la costruzione collaborativa della Mappa dei luoghi della felicità, un focus su tutela ambientale, wellness-sport e alimentazione a chilometro zero. Sono alcune dei progetti contenuti nel piano di marketing messo a punto da Visitrimini, la società che si occupa della promo-commercializzazione della città romagnola. Nella convinzione che se i flussi turistici non saranno certo gli stessi del 2019, causa pandemia, gli italiani torneranno comunque a viaggiare “scegliendo le destinazioni che garantiscono maggiore sicurezza, in combinazione con la possibilità di vivere all’aria aperta”.

In termini di comunicazione online, saranno sviluppati tre progetti prioritari con il sostegno di influencer di settore: Tu chesei?, unonline alla scoperta dei tanti volti della ...Dagli acquisti all'informazione, passando per ile per lo studio o il lavoro, le persone oggi sanno perfettamente che non si può fare più a meno del web. Lo sostengono anche i dati, secondo i ...Valeria Guarisco, destination manager: “Grazie al nuovo portale, potremo essere performanti nel raggiungere la clientela e nel declinare in modo adeguato la ricca offerta che Rimini” ...