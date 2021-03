Regione Puglia, la spesa per i gruppi consiliari Anno 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Di Nino Sangerardi: Il Consiglio regionale, sezione amministrazione e contabilità, ha impegnato in favore dei gruppi consiliari per le spese di personale la somma di euro 2.717.798, Anno 2021, pari alla somma di 53.290,16 euro per unità moltiplicata per 51 consiglieri. Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo,fondamentale e accessorio, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa con inclusione della retribuzione differita,del valore dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario. La cifra da ripartire tra i nove gruppi consiliari è questa : -Con Emiliano(7 consiglieri) euro 373.031,12 -Forza Italia(3 consiglieri) 159.870,48 -Fratelli d’Italia(6 consiglieri) ... Leggi su noinotizie (Di sabato 13 marzo 2021) Di Nino Sangerardi: Il Consiglio regionale, sezione amministrazione e contabilità, ha impegnato in favore deiper le spese di personale la somma di euro 2.717.798,, pari alla somma di 53.290,16 euro per unità moltiplicata per 51 consiglieri. Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo,fondamentale e accessorio, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa con inclusione della retribuzione differita,del valore dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario. La cifra da ripartire tra i noveè questa : -Con Emiliano(7 consiglieri) euro 373.031,12 -Forza Italia(3 consiglieri) 159.870,48 -Fratelli d’Italia(6 consiglieri) ...

