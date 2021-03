"Qui sono avanzate delle dosi". Così i furbi si fanno vaccinare (Di venerdì 12 marzo 2021) Rosa Scognamiglio All'hub Mandela Forum di Firenze sarebbero state riscontrate alcune irregolarità nella somministrazione del vaccino anti Covid. "I Furbetti aggirano le liste", sessantamila le fiale "sprecate" a febbraio Si accaparrano intere dosi di siero, quelle "avanzate" della giornata, e le rifilano ad amici o parenti. Così, i nuovi "furbetti del vaccino" sembrerebbero aggirare l'ostacolo del limite di età, e categoria, per gli aventi diritto alla prima somministrazione. Dove? All'hub Mandela Forum di Firenze dove decine di anziani, insegnanti e agenti della Protezione Civile, si mettono in coda dalla mattina all'alba per ricevere la preziosissima inoculazione vaccinale. Stanati da una troupe de Le Iene, con un vero e proprio blitz, ora i "furbetti" dovranno rendere conto della sospetta irregolarità alla Procura ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Rosa Scognamiglio All'hub Mandela Forum di Firenze sarebbero state riscontrate alcune irregolarità nella somministrazione del vaccino anti Covid. "I Furbetti aggirano le liste", sessantamila le fiale "sprecate" a febbraio Si accaparrano interedi siero, quelle "" della giornata, e le rifilano ad amici o parenti., i nuovi "furbetti del vaccino" sembrerebbero aggirare l'ostacolo del limite di età, e categoria, per gli aventi diritto alla prima somministrazione. Dove? All'hub Mandela Forum di Firenze dove decine di anziani, insegnanti e agenti della Protezione Civile, si mettono in coda dalla mattina all'alba per ricevere la preziosissima inoculazione vaccinale. Stanati da una troupe de Le Iene, con un vero e proprio blitz, ora i "furbetti" dovranno rendere conto della sospetta irregolarità alla Procura ...

