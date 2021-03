Olympiacos-Arsenal 1-3 | i gunners ipotecano i quarti

(Di venerdì 12 marzo 2021)1-3. Tutto facile per iche vincono ad Atene si.sbarazzano dell’nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League prenotando la qualificazione aidi finale.1-3: cosa è successo? Avvio dirompente degli ospiti con Aubemayang che, dopo sei minuti, colpisce la traversa. È il preludio al vantaggio che si verifica al 34? con Odegaard che lascia partire un siluro imprendibile per Jose Sa. Al 58?, i greci pareggiano con El arabi che ruba il pallone a Ceballos e con il destro punisce Leno. Nel giro di tre minuti, però, l’cala il tris: al 79?, Gabriel zegna di testa su cross di Willian, mentre sei minuti dopo Elleny, appena entrato, fulmina Jose Sa dalla lunga ...

SPORTTV Portugal : |UEL| ?? SAI BOMBA ?? @olympiacosfc | @Arsenal #sporttvportugal #uefaeuropaleague #europaleague #uel #ligaeuropa… - hughwizzy : OLYMPIACOS vs ARSENAL | #UEL | #90MoreLIVE - SquawkaNews : HT #UEL scores: Olympiacos 0-1 Arsenal Spurs 1-0 Dinamo Zagreb - rickyy_777 : ???? Olympiacos - Arsenal o2.25 (-141) ????? - NaijameritNG : Arsenal Defeats Olympiacos In Europa 1st Leg

Ritorno : giovedì 18 marzo, 17:55 CET1 - 3 Gabriel () esulta dopo il gol L'vince con tre gol spettacolari. Martin Ødegaard sblocca il risultato nel primo tempo ...Quarti di finale ipotecati per Ajax, Tottenham, Villarreal e(questi ultimi due vittoriosi in trasferta) nel match di andata degli ottavi dell'Europa ...con un comodo 3 - 1 sull'. Bene ...I Gunners hanno espugnato il campo dell'Olympiakos 3-1, in virtù delle marcature di Odegaard, Gabriel ed Elneny Di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini le reti per i padroni di casa. Nello stesso tempo c ...I RISULTATI. Ajax-Young Boys 3-0. Dinamo Kiev-Villarreal 0-2. Manchester United-Milan 1-1. Slavia Praga-Glasgow Rangers 1-1. Roma-Shakhtar Donetsk 3-0. Granada-Molde 2-0. Olympiacos-Arsenal 1-3. Totte ...