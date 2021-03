Ndrangheta, infiltrazioni negli appalti: sequestro beni a funzionario Anas (Di venerdì 12 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – La guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Dda, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo stimato in circa 700mila euro nei confronti di Giovanni Fiordaliso, funzionario Anas, “indiziato – si legge in una nota – di aver agevolato l’infiltrazione nel settore degli appalti pubblici di cartelli imprenditoriali connotati da contiguità mafiosa, a fronte di profitti e utilità di vario genere ricevuti quale contropartita”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – La guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Dda, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo stimato in circa 700mila euro nei confronti di Giovanni Fiordaliso, funzionario Anas, “indiziato – si legge in una nota – di aver agevolato l’infiltrazione nel settore degli appalti pubblici di cartelli imprenditoriali connotati da contiguità mafiosa, a fronte di profitti e utilità di vario genere ricevuti quale contropartita”.

