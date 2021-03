Minacce via social a Mattarella: 10 indagati (Di venerdì 12 marzo 2021) Perquisizioni in tutta Italia in seguito all’indagine della Procura di Roma. Tramite social si sono verificati insulti e Minacce via social al Presidente della Repubblica Mattarella: perquisizioni in tutta l’Italia, ma questa volta qualcosa si muove. Ricordiamo che le Minacce via social non stanno diventando un vero ostacolo per un’intera società. Difatti sono state disposto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cgil Cisl e Uil a Roma oggi: obiettivo “Non solo RDC” Ecuador stato di emergenza: ultime news Attentato a Londra: killer ucciso Morta a 77 anni Carla Nespolo Presidente dell’ANPI Maurizio Acerbo: risultato negativo il tampone di venerdì Italia record, fuga dei laureati verso il ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Perquisizioni in tutta Italia in seguito all’indagine della Procura di Roma. Tramitesi sono verificati insulti eviaal Presidente della Repubblica: perquisizioni in tutta l’Italia, ma questa volta qualcosa si muove. Ricordiamo che levianon stanno diventando un vero ostacolo per un’intera società. Difatti sono state disposto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cgil Cisl e Uil a Roma oggi: obiettivo “Non solo RDC” Ecuador stato di emergenza: ultime news Attentato a Londra: killer ucciso Morta a 77 anni Carla Nespolo Presidente dell’ANPI Maurizio Acerbo: risultato negativo il tampone di venerdì Italia record, fuga dei laureati verso il ...

Agenzia_Ansa : Sono in corso perquisizioni, su disposizione della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine su una serie di messa… - repubblica : ?? Esclusivo: insulti e minacce via social a Mattarella, 10 indagati e perquisizioni in tutta Italia - eziomauro : Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati - AnnaMar19130070 : RT @AlbertoLetizia2: 11 indagati per insulti e minacce di morte via social al presidente Mattarella. Gli indagati sono simpatizzanti neofas… - lilla_per : RT @AlbertoLetizia2: 11 indagati per insulti e minacce di morte via social al presidente Mattarella. Gli indagati sono simpatizzanti neofas… -