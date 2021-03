Milano, Lady Gaga in Duomo: pausa pranzo con panzerotto | video (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua il soggiorno lavorativo in Italia per Lady Gaga. Dopo essere stata in Valle d'Aosta e a Roma, la cantante-attrice oggi si trovava a Milano per riprese del film "House of Gucci" di Ridley Scott. Insieme all'attore Adam Driver, è stata immortalata mentre si godeva la pausa pranzo mangiando un panzerotto, vicino alla Galleria Vittorio Emanuele. Guarda tutti i video Lady Gaga Inauguration Day NoneLady Gaga cade dal palco di un concerto a Las Vegas Lady Gaga, Oscar 2019: il duetto con Bradley Cooper None Leggi su panorama (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua il soggiorno lavorativo in Italia per. Dopo essere stata in Valle d'Aosta e a Roma, la cantante-attrice oggi si trovava aper riprese del film "House of Gucci" di Ridley Scott. Insieme all'attore Adam Driver, è stata immortalata mentre si godeva lamangiando un, vicino alla Galleria Vittorio Emanuele. Guarda tutti iInauguration Day Nonecade dal palco di un concerto a Las Vegas, Oscar 2019: il duetto con Bradley Cooper None

