Matteo Bassetti non ci sta: “Tutto sbagliato, le chiusure generalizzate non servono” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il noto direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, attacca il Governo per la decisione di chiudere l’Italia dal 15 marzo al 6 aprile in previsione di un aumento di contagi nel periodo di Pasqua: “Stiamo sbagliano Tutto e a questo punto non so dove saremo nei prossimi 6 mesi. L’Italia in zona rossa in questo momento non servirà ad aumentare le vaccinazioni, chiudere alcuni giorni e poi riaprire non è la soluzione. Mentre si doveva lanciare una Pasqua di vaccinazioni a tamburo battente anche nei giorni di festa. Sono sempre convito che misure generalizzare sono una stupidaggine, vanno fatte misure su base locale e provinciale dove gli indicatori sono in crescita. Ma sopratTutto serve un maggior controllo del territorio per far rispettare le regole”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Il noto direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova,, attacca il Governo per la decisione di chiudere l’Italia dal 15 marzo al 6 aprile in previsione di un aumento di contagi nel periodo di Pasqua: “Stiamo sbaglianoe a questo punto non so dove saremo nei prossimi 6 mesi. L’Italia in zona rossa in questo momento non servirà ad aumentare le vaccinazioni, chiudere alcuni giorni e poi riaprire non è la soluzione. Mentre si doveva lanciare una Pasqua di vaccinazioni a tamburo battente anche nei giorni di festa. Sono sempre convito che misure generalizzare sono una stupidaggine, vanno fatte misure su base locale e provinciale dove gli indicatori sono in crescita. Ma sopratserve un maggior controllo del territorio per far rispettare le regole”. SportFace.

Advertising

tempoweb : AstraZeneca lo farei anch'io. Bassetti sul caos vaccini #matteobassetti #lariachetira #la7 #iltempoquotidiano… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Matteo #Bassetti: 'Da ieri hanno preso vigore molti movimenti No Vax o vaccino-scettici che alzeranno molto il tir… - _bubec : RT @Luca__Pagani: È meglio saperlo: il dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di G… - BariMigliore : L'opinione del dottor Matteo Bassetti su quanto sta accadendo in Italia. #Covid #Vaccini #AstraZeneca #Italia… - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti: 'Da ieri hanno preso vigore molti movimenti No Vax o vaccino-scettici che alzeranno… -