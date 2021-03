“L’uomo sul treno”: stasera in TV l’avvincente thriller con Liam Neeson (Di venerdì 12 marzo 2021) La prima serata di Rai 4 è dedicata alla suspense. Torna in televisione l’intricata trama del film d’azione “L’uomo sul treno”. Diretto da Jaume Collet-Serra, la pellicola uscita al cinema nel 2018, ha come protagonista Michael MacCauley, interpretato da Liam Neeson. Come suggerisce il titolo del film in lingua originale, ovvero “The Commuter”, l’attore veste i panni di un pendolare, che ogni giorno prende il treno per raggiungere da Tarrytown Manhattan, dove lavora per una compagnia assicurativa. Sarà proprio il tragitto quotidiano a sconvolgere la sua vita. Dopo essere stato licenziato, Michael verrà avvicinato sul treno da una donna misteriosa, Joanna, che lo incaricherà di trovare un pendolare che potrebbe mettere a repentaglio la vita degli altri passeggeri. Gli unici indizi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) La prima serata di Rai 4 è dedicata alla suspense. Torna in televisione l’intricata trama del film d’azione “sul”. Diretto da Jaume Collet-Serra, la pellicola uscita al cinema nel 2018, ha come protagonista Michael MacCauley, interpretato da. Come suggerisce il titolo del film in lingua originale, ovvero “The Commuter”, l’attore veste i panni di un pendolare, che ogni giorno prende ilper raggiungere da Tarrytown Manhattan, dove lavora per una compagnia assicurativa. Sarà proprio il tragitto quotidiano a sconvolgere la sua vita. Dopo essere stato licenziato, Michael verrà avvicinato sulda una donna misteriosa, Joanna, che lo incaricherà di trovare un pendolare che potrebbe mettere a repentaglio la vita degli altri passeggeri. Gli unici indizi ...

