LIVE Sinner-Medvedev, ATP Marsiglia in DIRETTA: si comincia al termine di Khachanov-Ebden! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Buongiorno amici di OA Sport. Il match fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev comincerà al termine della prima partita in programma a Marsiglia, quella fra Khachanov e Ebden. Il russo e l’australiano hanno appena cominciato il terzo e decisivo set, di conseguenza il match dell’azzurro non partirà sicuramente prima delle 16.35. Vi terremo aggiornati. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev (numero tre del mondo). Dopo le vittorie contro i francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Buongiorno amici di OA Sport. Il match fra Jannike Daniilcomincerà aldella prima partita in programma a, quella frae Ebden. Il russo e l’australiano hanno appenato il terzo e decisivo set, di conseguenza il match dell’azzurro non partirà sicuramente prima delle 16.35. Vi terremo aggiornati. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Jannike Daniil(numero tre del mondo). Dopo le vittorie contro i francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il ...

Advertising

livetennisit : ATP Doha, Marsiglia e Santiago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Jannik Sinner in Francia (LIV… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il russo vi… - lorenzofares : 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il ru… -