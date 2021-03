LIVE MotoGP, Test Qatar day-5 in DIRETTA: tempesta di sabbia a Sakhir, solo Petrucci con un giro cronometrato (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: Ieri, in generale, la Yamaha ha impressionato: la casa di Iwata sta presentando diverse novità tecniche interessanti ed il pacchetto di base sembra efficace, ma bisognerà aspettare l’inizio del Mondiale e altri circuiti per poter confermare queste sensazioni. 15.34: “Nel mio primo time attack dell’anno sono riuscito a segnare un ottimo tempo e con le stesse gomme ho poi effettuato una breve simulazione di gara sulla distanza di 15 giri. Il feedback è estremamente positivo: il mio ritmo è stato costante nonostante gli pneumatici usati. Ora sappiamo dove dobbiamo ancora migliorare in vista della gara“, le parole di Bagnaia. 15.31: “Sento di poter lottare per le prime cinque posizioni nel primo GP della nuova stagione. Visto che ho finito il 2020 nel modo migliore, ora parto con un piede un po’ più dietro ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37: Ieri, in generale, la Yamaha ha impressionato: la casa di Iwata sta presentando diverse novità tecniche interessanti ed il pacchetto di base sembra efficace, ma bisognerà aspettare l’inizio del Mondiale e altri circuiti per poter confermare queste sensazioni. 15.34: “Nel mio primo time attack dell’anno sono riuscito a segnare un ottimo tempo e con le stesse gomme ho poi effettuato una breve simulazione di gara sulla distanza di 15 giri. Il feedback è estremamente positivo: il mio ritmo è stato costante nonostante gli pneumatici usati. Ora sappiamo dove dobbiamo ancora migliorare in vista della gara“, le parole di Bagnaia. 15.31: “Sento di poter lottare per le prime cinque posizioni nel primo GP della nuova stagione. Visto che ho finito il 2020 nel modo migliore, ora parto con un piede un po’ più dietro ...

