Lazio-Crotone | il gol di Caicedo | ancora l’uomo dei gol pesanti | è 3-2 VIDEO

Advertising

SkySport : LAZIO-CROTONE 3-2 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (14') ? #Simy (30') ? #LuisAlberto (39') ? rig. #Simy (50')… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio 1-1* Crotone *(Simy 30') #SSFootball - GentilAlessia : @FelipaoCaicedo salva #simoneinzaghi e la Lazio strappa 3 punti in una partita complicata contro il Crotone 3??-2??… - Soffiovic : Comunque dico una cosa. Minuto 93 e 30 di questa partita, crotone riversato nella nostra metà campo, contrasto tra… - GoalItalia : MATCH REPORT - #LazioCrotone 3-2: il 'dodicesimo' Caicedo la risolve a cinque minuti dalla fine ? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Crotone

3 - 2 LIVE 14' Milinkovic - Savic (L), 29', 50' rig. Simy (C), 39' Luis Alberto (L), 84' Caicedo (L)(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (83' Andreas Pereira); Marusic, ...26'st Doppio cambio per Inzaghi, fuori Immobile - che non la prende benissimo - dentro Caicedo . Fuori anche Correa, che fa spazio a Muriqi . Rivoluzione offensiva per il tecnico della. 30'st Enorme occasione per Milinkovic , che tutto solo dentro l'area di testa non riesce a centrare lo specchio della porta. La migliore fino al momento per la squadra di Inzaghi.Lazio-Crotone termina 3-2 e sono tre punti fondamentali per i biancocelesti che continuano a sognare la zona Champions League."Sicuramente siamo lontani dall'aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mia la conoscenza della squadra cresce giorno dopo ...