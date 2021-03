Lazio-Crotone 3-2 | Cosmi | “Non meritavamo di perdere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Abbiamo iniziato con troppo timore ma le due reti dellapotevano essere evitate. Prima delle sostituzioni, la partita sembrava incanalata verso un pareggio. Poi un tiro sbagliato si è trasformato in un assist e Caicedo è stato bravo a segnare. C’è rammarico per aver perso nel finale, nonquesto risultato”. Parola di Sersedopo la sconfitta del suosul campo della. Simy fissa due volte il risultato sul pareggio ma nel finale ilsubisce il gol decisivo di Caicedo. Ma il tecnico punta il dito contro le prime due reti subite, quelle di Milinkovic-Savic e Luis Alberto: “Non possiamo subire certi gol. C’è la bravura dell’avversario ovviamente. Ma una difesa a cinque non può lasciare indisturbati giocatori così forti in quelle situazioni”. ...