La riscossa di Merrick Garland | 5 anni dopo lo schiaffo

(Di venerdì 12 marzo 2021)è stato confermato mercoledì, ed il giornoha giurato diventando il procuratore generale degli Stati Uniti del presidente Biden. Negli ultimi cinqueè stato famoso principalmente per il lavoro che non ha ottenuto. Il trattamento riservatogli nel 2016, quando Obama lo nominò per sostituire il defunto Antonin Scalia alla Corte Suprema, fu di rara crudeltà. Per fare un esempio della medesima magnitudine, nella politica italiana recente viene in mente solo la candidatura al Quirinale di Prodi azzoppata dallo stesso PD. Senza entrare nei dettagli, il giudice era un candidato ineccepibile, una scelta “sicura” per Obama, con un passato da moderato uomo di centro, apprezzato dall’intero spettro politico. Sta di fatto che Mitch McConnell, allora leader repubblicano al Senato, ...