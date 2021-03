In 23 anni 100 mila pensionati in più «Donne penalizzate | serve una riforma»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Bergamo, l’analisi della Cisl. I numeri testimoniano l’invecchiamento della popolazione. L’assegno per le lavoratrici vale in media la metà di quello degli uomini. Corona (Fnp): «Si tenga conto del lavoro di cura che svolgono in famiglia».

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - teatrolafenice : ?? Anche il Doodle di Google lo ricorda a tutti: oggi 100 anni fa nasceva a Mar del Plata Astor Piazzolla tra i crea… - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - hdpr2016 : RT @Dida_ti: Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi si amalgamano..si lasciano incantare..il tango..un grande abbraccio mag… - Francymolly_80 : RT @La_Bianconera: 'La passione bianconera, la classe di Torino, lo stile italiano, la leggenda di un grande uomo'. [striscione esposto al… -

Ultime Notizie dalla rete : anni 100

...devastante del Covid - 19 sui progressi raggiunti nel campo della salute negli ultimi dieci. ... L'UGL auspica, peraltro, la proroga di una misura come Quotache ha introdotto meccanismi di ......sarà?" Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18e ... in comune a New York , lei con un completo pantalone color senape di Zara dadollari e un ...USA News. Negli Stati Uniti il congresso ha approvato la legge voluta dal presidente Biden. Un bazooka da 1900 miliardi di dollari, previsti sostegni alla ripresa economica e i fo ...C’è un marchio italiano di cui vale la pena parlare: Moto Guzzi, presente sul mercato, prima nazionale e poi globale, dal 15 marzo 1921. Perché se ora è più facile contare i gioielli ceduti ad aziende ...