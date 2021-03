Franco Carrisi | fratello di Albano e talentuoso come lui | ecco chi è

Leggi su kronic

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non soloha tenuto botta nel mondo della musica rappresentando la famiglia, scopriamo chi è il(Youtube)Nella storia della musica italiana, la figura diha assunto un valore importante, a tratti leggendario. In pochi non hanno ascoltato mai nella propria vita anche una sola canzone del cantautore pugliese, che ad oggi è ritenuto uno dei personaggi che ha esportato la musica nostrana in tutto il mondo.insieme a Romina Power, un duo amato e del quale si è parlato per anni. Non solo la musica, ma anche il rapporto tra i due, i figli, un amore traslato in parole e melodie che ancora oggi fanno rumore e creano grande empatia con chi ascolta e gode della ...