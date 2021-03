Formula 1, Verstappen il più veloce nel primo giorno di test in Bahrain (Di venerdì 12 marzo 2021) Formula 1, la prima giornata dei test invernali in Bahrain: Verstappen il più veloce. Sainz quinto. SAKHIR (Bahrain) – La prima giornata dei test invernali di Formula 1 in Bahrain si è conclusa nel segno di Max Verstappen. E’ stato il pilota della Red Bull, infatti a firmare il miglior crono al termine di una doppia sessione influenzata dal meteo. Alle sue spall e la McLaren di Norris e la Renault di Ocon. 4° Stroll. Ferrari in chiaroscuro, la Mercedes si nasconde Per la Ferrari giornata in chiaroscuro. Leclerc ha completato la sua prima giornata con un problema tecnico. Macchina parcheggiata sull’erba e sessione della mattina terminata in anticipo proprio per il problema del monegasco. Alla fine per lui un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)1, la prima giornata deiinvernali inil più. Sainz quinto. SAKHIR () – La prima giornata deiinvernali di1 insi è conclusa nel segno di Max. E’ stato il pilota della Red Bull, infatti a firmare il miglior crono al termine di una doppia sessione influenzata dal meteo. Alle sue spall e la McLaren di Norris e la Renault di Ocon. 4° Stroll. Ferrari in chiaroscuro, la Mercedes si nasconde Per la Ferrari giornata in chiaroscuro. Leclerc ha completato la sua prima giornata con un problema tecnico. Macchina parcheggiata sull’erba e sessione della mattina terminata in anticipo proprio per il problema del monegasco. Alla fine per lui un ...

