Caso Teodosio Losito, ascoltato anche il noto attore Gabriel Garko (Di venerdì 12 marzo 2021) Proseguono le indagini sulla morte del produttore e sceneggiatore televisivo Teodosio Losito. Sentite varie persone sul suicidio del famoso produttore tv. Oggi ascoltato dai pm di Roma anche il noto attore Gabriel Garko come persona informata dei fatti. Il Caso Teodosio Losito e Gabriel Garko Continuano le indagini sulla morte del produttore televisivo e sceneggiatore Teodosio Losito. L’uomo era stato trovato morto nella sua abitazione nel gennaio 2019. La morte era stata etichettata come sudicio fino alle incredibile dichiarazioni di Rosalinda Cannavò. Ne è seguita un’inchiesta che aveva terremotato la società Ares che produce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Proseguono le indagini sulla morte del produttore e sceneggiatore televisivo. Sentite varie persone sul suicidio del famoso produttore tv. Oggidai pm di Romailcome persona informata dei fatti. IlContinuano le indagini sulla morte del produttore televisivo e sceneggiatore. L’uomo era stato trovato morto nella sua abitazione nel gennaio 2019. La morte era stata etichettata come sudicio fino alle incredibile dichiarazioni di Rosalinda Cannavò. Ne è seguita un’inchiesta che aveva terremotato la società Ares che produce ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares - louiscyfere : Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares - GiuseppeporroIt : Rosalinda Cannavò convocata in Procura sul caso dell’Aresgate e per la morte di Teodosio Losito: potrebbero essere… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares - #Grande… - peppe844 : #GFvip #tzvip Gf Vip 5, Rosalinda Cannavò convocata in Procura per il caso Ares e la morte di Teodosio Losito -