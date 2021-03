Call of Duty: Warzone, gli zombie si spostano verso la prigione, presto conquisteranno l'intera mappa? (Di venerdì 12 marzo 2021) Call Of Duty: Warzone, per celebrare la recente Season Two, ha introdotto gli zombie all'interno del battle royale. I non-morti sono approdati attraverso una grossa nave, naufragata nella zona Verdansk ma ora, con l'ultimo aggiornamento, le creature hanno abbandonato l'imbarcazione e sono approdate nella zona della prigione. Questo significa che, con il passare del tempo, gli zombie invaderanno sempre più zone della mappa, fino alla conquista completa. Non a caso, sul blog "in-game" del gioco, si può vedere che questo è solo il 5% del contagio, segno che non abbiamo ancora visto nulla. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)Of, per celebrare la recente Season Two, ha introdotto gliall'interno del battle royale. I non-morti sono approdati attrauna grossa nave, naufragata nella zona Verdansk ma ora, con l'ultimo aggiornamento, le creature hanno abbandonato l'imbarcazione e sono approdate nella zona della. Questo significa che, con il passare del tempo, gliinvaderanno sempre più zone della, fino alla conquista completa. Non a caso, sul blog "in-game" del gioco, si può vedere che questo è solo il 5% del contagio, segno che non abbiamo ancora visto nulla. Leggi altro...

