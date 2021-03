Battaglia in Coppa America: Luna Rossa-New Zealand, è 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) È ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate nella baia di Auckland si conclude con una vittoria per parte ed ora il risultato è di 2-2. Parte bene Luna Rossa che si aggiudica gara 3 con 37 secondi di vantaggio su New Zealand sfruttando al meglio le condizioni di vento debole e scrivendo una pagina importante nella storia dello sport italiano: mai l’Italia aveva vinto due regate nella finale di Coppa America (l’unico punto era arrivato nel 1992 con Il Moro di Venezia contro America 3). Immediata la risposta dei padroni di casa che dominano gara 4 fin dalle prime battute. Il vento nella baia di Auckland è debole, tra i 6 ed i 10 nodi, e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) È ancora parità tra Newnella finale di. Anche la seconda giornata di regate nella baia di Auckland si conclude con una vittoria per parte ed ora il risultato è di 2-2. Parte beneche si aggiudica gara 3 con 37 secondi di vantaggio su Newsfruttando al meglio le condizioni di vento debole e scrivendo una pagina importante nella storia dello sport italiano: mai l’Italia aveva vinto due regate nella finale di(l’unico punto era arrivato nel 1992 con Il Moro di Venezia contro3). Immediata la risposta dei padroni di casa che dominano gara 4 fin dalle prime battute. Il vento nella baia di Auckland è debole, tra i 6 ed i 10 nodi, e ...

