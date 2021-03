Atalanta-Spezia 3-1, doppietta di Pasalic. Vince la Lazio (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il ko con l'Inter, l'Atalanta si rialza subito e riprende la corsa per la zona Champions. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 3-1 lo Spezia e aggancia momentaneamente la Juve al terzo posto. Liguri inchiodati al quintultimo posto, la zona pericolosa rischia di avvicinarsi. Pasalic, Ilicic e Muriel nel tridente offensivo di Gasperini, Zapata parte dalla panchina. Gli esterni sono Maehle e Gosens. Usuale 4-3-3 per Italiano, con Verde, Nzola e Gyasi nel tridente, Ricci perdno del centrocampo. Gli orobici partono di gran carriera e Pasalic va subito vicino al gol su corner. Lo Spezia impiega più di qualche minuto a trovare le contromisure.Zoet corre un grave rischio quando sbaglia malamente il rinvio e serve Pasalic, cross di prima intenzione e colpo di testa ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il ko con l'Inter, l'si rialza subito e riprende la corsa per la zona Champions. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 3-1 loe aggancia momentaneamente la Juve al terzo posto. Liguri inchiodati al quintultimo posto, la zona pericolosa rischia di avvicinarsi., Ilicic e Muriel nel tridente offensivo di Gasperini, Zapata parte dalla panchina. Gli esterni sono Maehle e Gosens. Usuale 4-3-3 per Italiano, con Verde, Nzola e Gyasi nel tridente, Ricci perdno del centrocampo. Gli orobici partono di gran carriera eva subito vicino al gol su corner. Loimpiega più di qualche minuto a trovare le contromisure.Zoet corre un grave rischio quando sbaglia malamente il rinvio e serve, cross di prima intenzione e colpo di testa ...

